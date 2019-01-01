بيكفورد: تعهدت على نفسي ألا يسجل محمد صلاح في إيفرتون.

جوردان بيكفورد حارس مرمى فريق إيفرتون يؤكد أنه كان يحاول إبقاء نفسه في قمة التركيز من أجل التصدي لخطورة المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جوردان بيكفورد نجم فريق إيفرتون الإنجليزي وحارس مرمى منتخب الأسود الثلاثة أنه حاول إبقاء نفسه في أفضل حالاته بمواجهة ليفربول هذا الأسبوع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شاشة قناة ناديه التليفزيونية وأكد خلالها أنه تعهد على نفسه ألا يسجل محمد صلاح في مرمى فريقه.

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وقال بيكفورد: "كنت أفكر خلال المباراة أن محمد صلاح لن يسجل في مرمى إيفرتون من خلالي أنا أثناء تواجدي في حراسة مرمى الفريق".

وأضاف: "كنت أخبر نفسي أن أتواجد في المكان الصحيح، وأن أتحرك في الوقت المناسب وأن أجعل جسدي يبدو أكبر مما هو عليه".

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وأختتم تصريحاته: "لقد خرجت في الوقت المناسب، لقد كان إنقاذاً كبيراً بالنسبة لي، ولم ألعب على التوقع لذلك نجحت في إنهاء الخطورة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل هدفًا في الموسم الماضي في ديربي ميرسيسايد حصل به على جائزة بوشكاش وفشل هذا الموسم في التسجيل لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويفقد ليفربول صدارة الدوري لمانشستر سيتي.