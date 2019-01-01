بيساكا يحسم موقفه من الانتقال لمانشستر يونايتد

وسط حالة من الجدل حول مستقبله الموسم القادم

أكد المدافع الإنجليزي آرون بيساكا نجم كريستال بالاس، أنه لا يخطط الرحيل عن الفريق الصيف القادم.

المدافع الشاب تألق بشكل لافت مع بالاس هذا الموسم، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

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مانشستر يونايتد وسيتي وكذلك بايرن ميونيخ، ارتبطوا جميعاً بالتعاقد مع بيساكا، لكن قرار اللاعب يبدو مُحبطاً لهم.

وقال بيساكا في تصريحات صحفية:"أنا موجود في كريستال بالاس بهذه اللحظة ولا يوجد في ذهني أي شيء آخر".

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وأضاف:"هذا ما ينص عليه عليه عقدي ولذلك سأتواجد هنا الموسم القادم ولن أرحل".

وتمثل هذه التصريحات صدمة كبيرة للثلاثي، وبالتحديد لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن ظهير أيمن بدلاً من الثنائي أشلي يونج وأنطونيو فالنسيا.