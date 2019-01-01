بيساكا: سترلينج أصعب منافس واجهته

لاعب مانشستر يونايتد الجديد يتحدث عن تطوره هجوميًا

أكد آرون بيساكا، مدافع مانشستر يونايتد، تطوره في النواحي الهجومية مشيرًا إلى أنّ رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي ، هو أصعب منافس لعب أمامه.

بيساكا صنع أول أهدافه مع الشياطين الحمر أمام نيوكاسل يونايتد في مباريات البوكسينج داي.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في بدايتي كنت ألعب في مركز الجناح ولكن بعد ذلك تحولت إلى ظهير وأنا سعيد بهذا الأمر".

وتابع: "ولكن هذا التغيير لم يكن جذريًا بالنسبة لي فلا أزال أمتلك العقلية الهجومية وأشارك في الهجوم حينما تأتي الفرصة، أنا أحب الدفاع وقطع الكرات ولكني أحاول أيضًا التقدم للأمام ومساعدة الفريق".

لاعب كريستال بالاس السابق أشار إلى أنّه لا يقبل أن يتجاوزه أي لاعب ويحاول دائمًا قطع الكرات مبكرًا مشيرًا إلى أنّه عانى كثيرًا أمام سترلينج.

وأوضح: "كنت أعرف أنّ ديربي مانشستر ستكون مباراة صعبة وهناك ثنائية بيني وبينه. إنّه أحد أفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي وكنت أحتاج للتركيز الشديد لتقديم أفضل ما لديّ أمامه".

وواصل: "إنّه أسرع مني ولذلك كان عليّ دائمًا إيجاد طرق لحرمانه من الانطلاق بالكرة. إنّه أصعب لاعب واجهته على الإطلاق".

واختتم: "كل مباراة هي عبارة عن تحدي أحاول إثبات فيها إمكانياتي ومع الوقت تصبح الأمور أكثر صعوبة".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة ولديه مباراة صعبة مساء اليوم، السبت، أمام بيرنلي.