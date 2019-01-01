موناكو يطلب بيرين من يوفنتوس

الإيطالي خارج حسابات يوفي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن موناكو هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس، في الانتقالات الصيفية.

بيرين كان على وشك الرحيل إلى بنفيكا، ولكن الصفقة لم تتم بسبب فشل الحارس الدولي الإيطالي في الكشف الطبي، حسبما صرح النادي البرتغالي.

وذكرت "لاجازيتا" أن موناكو هو أحدث الأندية التي أبدت اهتماماً بضم بيرين, وسيعرض على يوفنتوس استعارته مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

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وجذب بيرين انتباه أستون فيلا، ولكن الأخير ضم توم هيتون من بيرلني، كما ارتبط باللعب مع بورتو في الأيام الماضية.

وتراجع ترتيب بيرين في يوفنتوس بعد عودة جيانلويجي بوفون، بالإضافة لتعدد إصاباته، والتي أبعدته عن المشاركة الموسم الفائت.