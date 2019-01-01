بيريس: أرسنال قادر على الفوز بالدوري الأوروبي وبلوغ الأبطال

أرسنال خسر ذهاباً من رين ويبحث عن التعويض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر روبرت بيريس، نجم أرسنال السابق، أنه يرى أن حظوظ الفريق بالتتويج بالدوري الأوروبي وإنهاء الموسم رابعاً في الدوري لا تزال حاضرة.

وخسر أرسنال الخميس الماضي أمام رين بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، ويستضيف الفريق الفرنسي بالإياب على ملعب "الإمارات".

وقال بيريس في حوار مع "ماركا": "أنا واثق وأتطلع بإيجابية للمستقبل، اللاعبون وإيمري يدركون أنهم قدموا عرضاً سيئاً أمام رين، ولكن تلك الكرة".

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وواصل: "ربما رين لعب جيداً، الأجواء والجماهير وطرد سقراطيس صنعت الفارق، ولكن نملك فرصة العبور، بعد مانشستر يونايتد أملك شعوراً إيجابياً، أرسنال على أرضه قادر على هزيمة أي فريق".

وعن حظوظ المدفعجية بالدوري: "إيمري يقوم بعمل طيب، الفريق متواجد بالمربع الذهبي ويمنه التأهل لدوري الأبطال، أتمنى وأظن أنه قادر على الفوز بالدوري الأوروبي كذلك".

وختم: "فاز إيمري بها ثلاث مرات مع إشبيلية ويملك الخبرة ولاعبين جيدين، برأيي صنع فريقاً سيقاتل لنهاية الموسم".

ويحتل أرسنال حالياً الترتيب الرابع بعد انتصاره على مانشستر يونايتد مساء الأحد، ويستضيف رين غداً، الخميس، بالدوري الأوروبي.