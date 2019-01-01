بيريسيتش: نستطيع الفوز على الجميع بما فيهم يوفنتوس

النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش يؤكد على قدرة فريقه إنتر في تحقيق الفوز على يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش نجم فريق إنتر على قدرة فريقه في تحقيق الفوز على يوفنتوس الذي حسم الدوري الإيطالي قبل ساعات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريسيتش وأكد خلالها أنه يدرك قوة يوفنتوس لكنه في نفس الوقت مؤمن بقدرات فريقه الكبيرة.

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وقال بيريسيتش: "نحن إنتر، علينا أن نحاول الفوز بكل المباريات لأننا فريق قوي ونستطيع الفوز على كل الفرق المشاركة في الدوري الإيطالي".

وأضاف: "فورًا جاء في تفكيركم يوفنتوس، حتى يوفنتوس نستطيع الفوز عليهم، نحن نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث وهذا أمر هام من أجل دوري أبطال أوروبا".

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وأكمل: "نحن نعرفهم بشكل جيد، لقد حققوا الدوري لثماني مواسم متتالية، هم أقوياء وسيأتون من أجل الفوز وسيكون علينا أن نقدم كل ما لدينا، سنستعد لذلك التحدي، ولدينا القوة للفوز به".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حسم لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على فيورنتينا بهدفين لهدف في الجولة الـ 33 من البطولة يوم السبت الماضي.