ماروتا: لا عروض لبيريسيتش حتى الآن!

جناح الإنتر مرتبط بالآرسنال، لكن لا عروض!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر أن ناديه لم يستقبل أي عروض للاعبه إيفان بيريسيتش حتى الآن.

وتقدم الجناح الكرواتي بطلب رسمي للرحيل عن الإنتر قبل مواجهة تورينو مساء الأحد الماضي، ولذا تم استبعاده عن اللقاء الذي خسره الفريق بهدف دون رد.

وارتبط وصيف كأس العالم 2018 في روسيا سابقًا بالانتقال لمانشستر يونايتد لكن الأيام الأخيرة شهدت أخبارًا متزايدة عن توصله لاتفاق مع آرسنال.

وتُفيد التقارير الصحفية أن الفريق الإنجليزي مازال ينتظر إيجاد التمويل اللازم لإتمام الصفقة أو إقناع إنتر بصفقة تبادلية تشمل مسعود أوزيل.

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ماروتا تحدث عن الموقف الحالي قائلًا لسكاي سبورت "من الصعب الحفاظ على اللاعبين الراغبين بالرحيل عن الفريق، لكن لم يصلنا أي عرض لبيريسيتش بعد، ولذا الشرط الأساسي لحدوث الصفقة غير موجود ببساطة".

أضاف "هذا يحدث كذلك في الفرق الأخرى، أنا مع سياسة تقييد سوق الانتقالات، لكن مع حقيقة أن السوق الشتوي يُغلق في الـ31 من يناير، فالعديد من اللاعبين يرغبون بالرحيل عن أنديتهم".