بيريز يصدم أنشيلوتي: شرط واحد للصفقات الجديدة!

اجتمع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بكارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي من أجل مناقشة الصفقات الجديدة ووضع النادي في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الاجتماع جرى يوم الجمعة وشهد تبادل لوجهات النظر بين أنشيلوتي بيريز.

الصحيفة أكدت أن الثنائي يرى أن الفريق في حاجة لبعض الصفقات في الموسم الجديد، لكن ذلك لن يتحقق بالسلاسة المنتظرة.

حيث أكد بيريز لأنشيلوتي أن النادي لن يستطيع شراء نجوم جدد قبل أن يقوم ببعض عمليات البيع لهؤلاء الذين لا يستفد منهم.

ريال مدريد يسعى في الأساس للحصول على خدمات كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

الصفقة بالرغم من أنها ستكون مجانية إلا أنها سترفع فاتورة الرواتب في النادي إلى رقم كبير، سيكون بيريز في حاجة لتخفيضه عن طريق بيع بعض النجوم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد مهتم أيضًا بلاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني نجم فريق موناكو الذي يقدم مستويات طيبة للغاية في الفترة الأخيرة.