بيريز يستغل عيد ميلاده لإنهاء أزمته مع راموس

أحدث تطورات أزمة راموس وبيريز في ريال مدريد

استغل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عيد ميلاده بالأمس، الجمعة، لإنهاء أزمته مع سيرخيو راموس، قائد الملكي.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ بيريز تشاجر مع راموس بعد الخسارة من أياكس مما دفع الأخير لطلب مستحقاته المالية والرحيل.

وذكرت صحيفة ABC أنّ بيريز أعدّ حفل صغير في عيد ميلاده حضره عدد من لاعبين ريال مدريد وعلى رأسهم راموس وتحدث معهم عن أنّ ما جرى عقب مباراة أياكس كان انفعالًا لحظيًا.

وأوضحت أنّ رئيس الملكي طلب من راموس أن يساعده على تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخطي الخلافات الشخصية بين بعض اللاعبين والمدرب سانتياجو سولاري.

💢في الموسم الماضي غاب نيمار عن مباراة العودة الحاسمة في دور الـ16 أمام ريال مدريد بسبب الإصابة، ليودع باريس المسابقة من ملعبه. وفي هذا الموسم لحساب نفس الدور كانت الصدمة واضحة عليه من خارج الخطوط وهو مصاب يُتابع حسرة الخروج القاسي على يد مانشستر يونايتد.😲 pic.twitter.com/msguyWKDZm — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

وأشاد بيريز بما قام به راموس في تهدئة غرفة الملابس والتعامل مع مشكلة إيسكو الذي غادر منفردًا حتى قام اللاعب بالاعتذار للبقية.

ومن المتوقع إقالة سولاري بعد مباراة ريال بلد الوليد يوم الأحد المقبل على أن يتعاقد ريال مدريد مع جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان.