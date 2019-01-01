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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بيريز يستغل عيد ميلاده لإنهاء أزمته مع راموس

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Getty Images
أحدث تطورات أزمة راموس وبيريز في ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استغل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عيد ميلاده بالأمس، الجمعة، لإنهاء أزمته مع سيرخيو راموس، قائد الملكي.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ بيريز تشاجر مع راموس بعد الخسارة من أياكس مما دفع الأخير لطلب مستحقاته المالية والرحيل.

وذكرت صحيفة  ABC أنّ بيريز أعدّ حفل صغير في عيد ميلاده حضره عدد من لاعبين ريال مدريد وعلى رأسهم راموس وتحدث معهم عن أنّ ما جرى عقب مباراة أياكس كان انفعالًا لحظيًا.

وأوضحت أنّ رئيس الملكي طلب من راموس أن يساعده على تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخطي الخلافات الشخصية بين بعض اللاعبين والمدرب سانتياجو سولاري.

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وأشاد بيريز بما قام به راموس في تهدئة غرفة الملابس والتعامل مع مشكلة إيسكو الذي غادر منفردًا حتى قام اللاعب بالاعتذار للبقية.

ومن المتوقع إقالة سولاري بعد مباراة ريال بلد الوليد يوم الأحد المقبل على أن يتعاقد ريال مدريد مع جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان.

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