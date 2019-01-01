بيريز يرفض التخلي عن حلم نيمار ويقترب من خطف يوفيتش

تعرف على موقف بيريز في التعامل بسوق الانتقالات المقبلة

يرغب فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، لإعادة بناء النادي الملكي.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة ريال مدريد في ضم نيمار وكيليان مبابي من سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ بيريز لم يتخلى عن حلمه بالتعاقد مع نيمار من سان جيرمان ويراه ضروريًا ليكون نجم الفريق في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضحت أنّ النادي الملكي سوف يتم صفقة إيدين هازارد من تشيلسي والهدف من جلب نيمار هو امتلاك أكثر من نجم للمنافسة على جميع البطولات كما حدث في موسم 2016-2017.

🗣 فابيو كابيللو: “كنت في برشلونة، وأخبرني أحدهم أن ريال مدريد سينفقون هذا العام 500 مليون يورو.



"سألته، هل أنت واثق؟'



"الإجابة كانت نعم، من شخص يعرف الكثير عن ريال مدريد.” pic.twitter.com/a0La32RAtO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

الصحيفة أكدت أنّ بيريز يرى ضرورة جلب مهاجم صريح ويفضل التعاقد مع لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألماني.

ويرى رئيس النادي الملكي أنّ وجود مهاجم بديل يجعل كريم بنزيما يقدم أفضل ما لديه والمنافسة تكون شرسة على اللعب أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا وكأس الملك ويحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.