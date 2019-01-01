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بيريز يرفض التخلي عن حلم نيمار ويقترب من خطف يوفيتش

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تعرف على موقف بيريز في التعامل بسوق الانتقالات المقبلة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يرغب فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد،  في التعاقد مع نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، لإعادة بناء النادي الملكي.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة ريال مدريد في ضم نيمار وكيليان مبابي من سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ بيريز لم يتخلى عن حلمه بالتعاقد مع نيمار من سان جيرمان ويراه ضروريًا ليكون نجم الفريق في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضحت أنّ النادي الملكي سوف يتم صفقة إيدين هازارد من تشيلسي والهدف من جلب نيمار هو امتلاك أكثر من نجم للمنافسة على جميع البطولات كما حدث في موسم 2016-2017.

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الصحيفة أكدت أنّ بيريز يرى ضرورة جلب مهاجم صريح ويفضل التعاقد مع لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألماني.

ويرى رئيس النادي الملكي أنّ وجود مهاجم بديل يجعل كريم بنزيما يقدم أفضل ما لديه والمنافسة تكون شرسة على اللعب أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا وكأس الملك ويحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.

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