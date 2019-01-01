بيريز يدفع لراموس 25 مليون يورو للتخلص منه!

تنفيذ التهديد ليس بتلك السهولة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن حجم المبلغ الذي سيضطر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لدفعه للتخلص من سيرجيو راموس قائد الفريق إثر مشادتهما الأخيرة.

وذكرت صحيفة اس المدريدية أن مشادة الطرفين في غرفة الملابس بعد مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا قد سيطرت على الأجواء، خاصةً بعد وداع الملكي للمنافسة على جميع الألقاب في أسبوع واحد.

وخرج راموس للدفاع عن زملائه عقب هجوم بيريز داخل الغرفة، ليهاجم خطط بيريز طوال الموسم، مما جعل الأخير يهدد بإقصائه، فرد راموس مطالباً بمستحقاته.

سواء كان ذلك تهديداً عابراً في لحظة غضب أو قرار حقيقي، ناهيك عن دعم الجماهير للاعبها بالفعل، فإن الأمر ليس بتلك السهولة.

وسيضطر بيريز لدفع 25 مليون يورو لتسوية عقد القائد، الذي ينتهي في 2021 وليس 2020 كما كان يُعتقد.