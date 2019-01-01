بيريز يخطط لمنح راؤول فرصة تدريب ريال مدريد

هل يكون راؤول المدرب المستقبلي لريال مدريد؟

يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لمنح راؤول جونزاليس، أسطورة البلانكوس، فرصة تدريب الفريق الملكي في المستقبل.

ريال مدريد يقترب من إقالة سانتياجو سولاري عقب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وجوزيه مورينيو الأقرب لخلافته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ بيريز كان يود التعاقد مع راؤول لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد ولكن هداف البلانكوس السابق ليس جاهزًا بعد.

وأوضحت أنّ رئيس ريال مدريد قرر التعاقد مع جولين لوبيتيجي لمنح راؤول فرصة الحصول على خبرات قبل تولي تدريب الفريق الأول.

لدينا هُنا تطورات جديدة في ملف المدرب القادم لريال مدريد 👇 pic.twitter.com/3hjTLs5nSQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وحينما لم تتجه الأمور كما توقع بيريز فإنّه قد يتعاقد مع مورينيو أو زين الدين زيدان على أن يكون راؤول مدربًا وتشابي ألونسو مساعدًا له في المستقبل.

راؤول يتولى تدريب فريق الناشئين في ريال مدريد بعد إقالة ألفارو بينيتو بسبب انتقاد نجوم الفريق الملكي وعلى رأسهم رافائيل فاران وتوني كروس وكاسيميرو.