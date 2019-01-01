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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بيريز يخطط لمنح راؤول فرصة تدريب ريال مدريد

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هل يكون راؤول المدرب المستقبلي لريال مدريد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لمنح راؤول جونزاليس، أسطورة البلانكوس، فرصة تدريب الفريق الملكي في المستقبل.

ريال مدريد يقترب من إقالة سانتياجو سولاري عقب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وجوزيه مورينيو الأقرب لخلافته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ بيريز كان يود التعاقد مع راؤول لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد ولكن هداف البلانكوس السابق ليس جاهزًا بعد.

وأوضحت أنّ رئيس ريال مدريد قرر التعاقد مع جولين لوبيتيجي لمنح راؤول فرصة الحصول على خبرات قبل تولي تدريب الفريق الأول.

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وحينما لم تتجه الأمور كما توقع بيريز فإنّه قد يتعاقد مع مورينيو أو زين الدين زيدان على أن يكون راؤول مدربًا وتشابي ألونسو مساعدًا له في المستقبل.

راؤول يتولى تدريب فريق الناشئين في ريال مدريد بعد إقالة ألفارو بينيتو بسبب انتقاد نجوم الفريق الملكي وعلى رأسهم رافائيل فاران وتوني كروس وكاسيميرو.

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