بيريز: ميسي فوق أي لاعب في العالم

مهاجم نيوكاسل يشيد بالنجم الأرجنتيني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أيوزي بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد إعجابه الشديد بنجم برشلونة ليونيل ميسي عقب تشبيه رافا بينيتز مدرب الفريق لتمريرته الأخيرة بتمريرات ليو.

وقال بيريز لديلي ستار:"ميسي هو بطلي طوال حياتي، رأسه وكتفيه فوق كل لاعب كرة قدم في العالم".

وأضاف:"لذلك ذكري معه في نفس العبارة من قبل شخص أحترمه كثيراً، كان أمراً مميزاً بالنسبة لي".

وأوضح:"هذا أيضاً أخبرني بأني أفعل شيء صحيح بشكل أو بآخر".

وكان بيريز مرشحاً فيما سبق للانضمام إلى ميسي في برشلونة، بينما جاءت التمريرة التي حازت إعجاب رافا إلى سالومون روندون في فوز الفريق الأخير على إيفرتون.