بيريز: ليونيل ميسي أفضل من زين الدين زيدان

الفرنسي محق!

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى اللاعب الفرنسي السابق، روبرت بيريز، أن زملائه السابقين، تيري هنري وزين الدين زيدان، لم يصلا لنفس المستوى الذي يتواجد فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحقق بيريز لقبي كأس العالم 1998، ويورو 2000، بجوار زيدان وهنري، كما ارتدى قمصان مارسيليا وأرسنال وفياريال، محققًا العديد من الألقاب.

بيريز أشاد بأفضل لاعب في العالم 5 مرات: "إذا لعب كل المباريات مثلما فعل أمام إسبانيول، سيكون من المستحيل إيقافه".

تصريحات الفرنسي جاءت لموندو ديبورتيفو الإسبانية والتي أضاف عليها: "لقد لعبت مع زيدان، هنري، ريكيلمي، وأمام رونالدينيو وكريستيانو رونالدو، لكن ميسي لديه شيء مفقود لديهم".

أحد هذه الفرق ستكون أول عقبة في طريق ريال مدريد في رحلة الحفاظ على لقبه والطريق للرابعة عشر إن أمكننا القول 😂



🇳🇱 أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر يوناتيد

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 توتنهام

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول

🇫🇷 ليون

🇩🇪شالكة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/E4K6o5OPC3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وتابع: "لا أعرف إذا كان الأفضل في تاريخ، لكن هناك لاعبين قلائل ممن يتواجدون بها".

وعن قرار الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الانتقال لصفوف برشلونة والبقاء في أتلتيكو مدريد: "أنه قراره واحترمه، أنه يفكر في أنه بمكان أفضل للمشاركة، لكن سؤالي هو، أين كان سيلعب إذا انتقل لصفوف برشلونة؟".

وأتم عن مواطنه الفرنسي: "لن يأخذ مكان ميسي وسواريز، كانوا مهتمين بجريزمان، الذي سيلعب بعض المباريات لكن ليس جميعهم، مثلما يحدث في أتلتيكو مدريد، هذا هو الفارق".

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المهاجم النمساوي قد يقود هجوم مانشستر يونايتد إلى جوار القاطرة البلجيكية لوكاكو 🙌 pic.twitter.com/aAog26fg7o — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وكان جريزمان قد أعلن بقاءه في أتلتيكو مدريد، عن طريق برنامج تمت إذاعته قبل يوم واحد من بداية كأس العالم، وعدم الموافقة على الانتقال لبرشلونة.

وساهم الفرنسي في تحقيق منتخب بلاده لقب كأس العالم 2018، بالفوز على حساب كرواتيا، حيث سجل أربعة أهداف في المونديال.