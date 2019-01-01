بيريز: زيدان برهن على إخلاصه لريال مدريد

بيريز يرحب بعودة زيدان لبيته القديم بعد إقالة سولاري

فيسبوك تويتر محمد عماد

رحب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بعودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وذلك بعد التوقيع معه على عقد جديد حتى عام 2022 وإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

آتى هذا القرار بعد خروج ريال مدريد المدوي من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام، بعد الخسارة في لقاء الإياب برباعية مقابل هدف، والخروج أمام برشلونة من نصف نهائي كأس الملك، والخسارة أمامه في الليجا أيضًا.

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وقال بيريز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لتقديم زيدان: "الفريق يمر بظروف استثنائية، ولكننا حققنا الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في خمس سنوات، أمامنا تحدٍ كبير، ونشكر سولاري على عشقه للفريق وما قدمه".

كما أضاف رئيس النادي الملكي: "نرحب بعودة زيدان للفريق مجددًا، عشقك وشغفك بالنادي وإخلاصك لم يؤخرك عن العودة للفريق في هذه الظروف الاستثنائية، سنحاول الظفر بالألقاب مجددًا معك بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والليجا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، نرحب بك في بيتك".

يذكر أن زيدان هو ثالث مدرب لريال مدريد هذا الموسم بعد لوبيتجي وسولاري.