"بيريز حاول منع زيدان من الاعتزال ومنحه عقدًا جديدًا"

كيف تعامل بيريز مع قرار زيدان باعتزال كرة القدم؟

كشف سيسينيو، لاعب ريال مدريد السابق، عن واقعة حدثت في غرفة ملابس الفريق بين رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وأسطورة الفريق، زين الدين زيدان، يوم اعتزال الأخير.

زيدان لعب آخر مباراة له مع ريال مدريد في 7 مايو 2006 أمام فياريال قبل اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.

وشارك زيزو بعدها في كأس العالم مع فرنسا ليصل إلى المباراة النهائية ويخسر أمام إيطاليا لتكون آخر مباراة له على أرض الملعب.

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وقال سيسينيو في تصريحات لشبكة ESPN: "زيدان كان متأثرًا للغاية بعد آخر مباراة له مع الفريق، والجميع تواجد في غرفة الملابس لتحيته وتوديعه، وكنا نعرف أنّه سيعود في المستقبل ولكن مدربًا للفريق".

وتابع: "بيريز انضم لنا ووجه التحية للجميع قبل أن يلتفت لزيدان ويطلب منه توقيع عقد جديد لموسمين مقابل 6.5 مليون يورو سنويًا، والذي كان وقتها أغلى راتب في العالم".

سيسينيو أشار إلى أنّ زيدان رفض العرض وأصرّ على قراره بالاعتزال، إلا أنّ بيريز أكد له أن الأوراق جاهزة للتوقيع لو وافق.

واختتم: "زيدان كان مدربًا داخل الملعب، وكان دائمًا يوجه اللاعبين سواء في الميدان أو داخل غرفة الملابس. كنت واثقًا من رحلته في البيت الأبيض لن تتوقف بعد الاعتزال".

جدير بالذكر أنّ زيدان تولى تدريب ريال مدريد في 2016 حتى 2018 قبل مغادرته والعودة بعدها بتسعة أشهر محققًا فيها 10 بطولات ليصبح ثاني أكثر مدرب جلبًا للألقاب مع الفريق.