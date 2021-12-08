"بيريز أخبرني أن كروس صفقة القرن لريال مدريد"!

أكد فولك ستروث وكيل أعمال الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أطلق على صفقة ضم اللاعب من بايرن ميونخ "صفقة القرن".

انتقل كروس إلى ريال مدريد من بايرن ميونخ في صيف 2014، ومنذ ذلك الحين أثبت نفسه كواحد من أعظم لاعبي الوسط الذين ارتدوا قميص النادي الملكي.

وبعمر 31 عامًا، لا يزال توني كروس يقدم الكثير مع ريال مدريد، حيث يحاول قيادة فريقه لتحقيق النجاح في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ماذا قال وكيل أعمال كروس؟

وفي تصريحات أدلى بها لبودكاست "OMR-Podcast" الألماني، قال وكيل أعمال كروس عن بيريز: "إنه شخص لطيف بشكل لا يُصدق، وقصة حياته رائعة".

وأضاف: "إنه رجل أعمال لكنه بشر، وأكد لي أن انتقال توني كروس إلى ريال مدريد يعد صفقة القرن".

ماذا قدم كروس مع ريال مدريد؟

انتقل كروس إلى ريال مدريد مقابل حوالي 30 مليون يورو بعد أن ساعد منتخب ألمانيا على الفوز في كأس العالم 2014، ووردت تقارير بأنه كان على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل اختيار النادي الملكي.

وشارك كروس في أكثر من 300 مباراة مع ريال مدريد ويخوض الآن موسمه الثامن، وحقق العديد من الألقاب خلال تلك الرحلة الطويلة.

وشكل كروس إلى جانب لوكا مودريتش وكاسيميرو خط وسط يعد من بين الأنجح في تاريخ ريال مدريد، وساهم في تحقيق ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018.

كروس حقق لقبين فقط في الدوري الإسباني خلال فترته في ريال مدريد، وعلى المستوى الفردي تم اختياره ثلاث مرات لفريق العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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