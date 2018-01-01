بيريز: إيمري مجنون.. وهذا هو الفارق بينه وبين فينجر

اللاعب الفرنسي المعتزل يمتدح مدرب الجانرز الحالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبرت بيريز نجم آرسنال السابق إعجابه بالمدرب الحالي للفريق أوناي إيمري.

وقال بيريز في تصريحاته لأي نيوز:"أعرف أوناي منذ كان مدرباً لإشبيلية وخصوصاً حين درب باريس سان جيرمان". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف:"إنه فائز، لقد حقق العديد من الألقاب: الدوري الأوروبي مع إشبيلية، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، أعتقد أنه يضع روحاً جيدة داخل غرف الملابس".

وأوضح:"أعتقد أن آرسنال حصل على وجه جديد، ربما فلسفة جديدة، لأن هذا الرجل محارب، يمكنك أن تراه على المقاعد، إنه مجنون بعض الشيء، ولكنه جنون جيد".

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وتابع:"ربما هذا هو أحد الاختلافات بين أرسين فينجر وأوناي إيمري".

وكان إيمري قد أتى مطلع الموسم الحالي خلفاً لفينجر بعد نهاية فترته الطويلة التي بدأت عام 1996.