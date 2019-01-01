بيريز: أوزيل هو مايسترو آرسنال وخليفة بيركامب

أسطورة آرسنال روبيرت بيريز يتحدث عن مسعود أوزيل ووجه الشبه بينه وبين دينيس بيركامب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة نادي آرسنال روبيرت بيريز إن متوسط الميدان وصانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل يعتبر مايسترو الفريق اللندني.

وكان بيريز قد صرح كثيرًا بأنه يفضل مشاهدة اللاعبين الذين يلعبون بطريقة مشابهة لطريقة مسعود أوزيل.

وبعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الجانرز، جدد روبيرت بيريز إشادته بالنجم الألماني متمنيًا استمراره مع آرسنال لأطول فترة ممكنة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وقال بيريز: "مسعود أوزيل هو المايسترو في الفريق، الكرة في أقدامه تأخذ منحنى آخر ويصبح للعب شكلًا أفضل في وجوده"

وأضاف: "لقد لعبت بجوار دينيس بيركامب، أعتقد أن طريقتهما تتشابه كثيرًا، من الممكن اعتباره بيركامب الخاص بالجيل الحالي"

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يذكر أن مسعود أوزيل كان قد انضم إلى آرسنال صيف العام 2013 قادمًا من ريال مدريد مقابل حوالي 51 مليون يورو.