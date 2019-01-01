بيريز: أوزيل هو دينيس بيركامب الجيل الحالي لأرسنال

مؤكداً أنه لا يحمل صفة تمتع بها الهولندي مع المدفعجية

يعتقد روبرت بيريز نجم أرسنال السابق، أن مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق، يشبه الأسطورة الهولندية دينيس بيركامب.

بيريز لعب لأرسنال في الفترة منذ 2000 إلى 2006، وعاصر بيركامب في صفوف الفريق، بواحدة من أفضل فترات المدفعجية.

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مسعود أوزيل عانى العديد من الأزمات مع النادي اللندني، وسط شكوك حول رحيله الصيف القادم، ومع ذلك يؤمن بيريز بقدراته.

وقال الفرنسي:"لم يبدأ في العديد من المباريات مؤخراً، بسبب بعض المشاكل في الظهر ولكنه الآن أظهر أهميته".

وأضاف:"هو لاعب ذكي يجيد التسجيل وصناعة الأهداف أيضاً، بالنسبة لي هو مثل دينيس بيركامب، ساحر ومايسترو مثله".

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وتابع:"ليس محارباً مثل دينيس، ولكن من المهم جداً لأي فريق تواجد لاعب مثل مسعود".

يذكر أن أوزيل سجل 42 هدف وصنع 74 في 221 مباراة لعبها مع أرسنال في جميع البطولات.