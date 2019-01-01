بيريزيتش يحذر إنتر من التقليل من خصوم الكأس

بيريزيتش يتحدث عن مواجهة بينيفينتو في الكأس وأشياء أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث إيفان بيريزيتش نجم إنتر ميلان عن مواجهة بينيفينتو في دور الستة عشر من كأس إيطاليا، حيث أكد على ضرورة إعطائها حجمها منذ البداية. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وفاز إنتر ميلان على ضيفه بينيفينتو بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعبه جيوزيبي مياتزا، ليعبر إلى ربع نهائي الكأس.

وحذر بيريزيتش قبل المباراة من الاستهانة بها، حيث أكد أن ضمان التأهل بنسبة 100% يكون بعد المباراة فقط وليس قبلها.

وأكد بيريزيتش أيضًا قبل انطلاق المباراة على ضرورة اللعب طوال الـ 90 دقيقة بنسق عالٍ، حتى يتم تفادي حدوث أية مفاجآت.

وعقب المباراة قال بيريزيتش أيضًا: "علينا التفكير في المرحلة المقبلة والنظر للأمام على مستوى كل البطولات التي نشارك فيها"

يذكر أن إنتر ميلان سيواجه لاتسيو في مباراة قوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، وذلك في طريقه نحو التتويج بالبطولة الغائبة منذ 2010.