بيريرا يقترب من الخروج من مانشستر يونايتد

اللاعب البرازيلي قد يغادر ملعب أولدترافورد على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب أندرياس بيريرا من مغادرة صفوف فريق مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب البرازيلي كان قد لعب سبع مباريات كأساسي وثماني مباريات كبديل في مختلف المسابقات مع الشياطين الحُمر هذا الموسم.

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على الرغم من إعجاب المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشار بقدرات اللاعب ورغبة الإدارة في تمديد عقده، إلا أن عدم اللعب بشكل أساسي باستمرار قد يدفع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا لمغادرة قلعة أولد ترافورد على سبيل الإعارة.

في نفس الوقت لا ترغب إدارة نادي مانشستر يونايتد في منح اللاعب لأحد أندية المقدمة في البريميرليج، وقد تعيره لفريق بعيدًا عن الستة الكبار.

يشار إلى أن سولشار يتولى منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم، وذلك منذ تعيينه في ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو.