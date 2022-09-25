بيريرا: رئيس النصر طلب من المدرب اللعب بطريقة "ألعاب الفيديو"!

اللاعب البرازيلي يتحدث عن تجربته مع نادي النصر

أكد البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع نادي النصر السابق، على أنه وجد السعودية دولة مختلفة تمامًا عما كان يقول له الناس، مشيرًا إلى أنه وجد المواطنين السعوديين محترمين.

ماذا قال الناس لمايكون عن السعودية وشعبها؟

مايكون قال خلال تصريحاته لقناة " uol" البرازيلية: "الناس كانوا يقولون لي أن الشعب السعودي إرهابيين وانتحاريين، وأشياء من هذا القبيل".

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وتابع: "كنا نرى الصواريخ تُطلق من اليمن على السعودية، والصواريخ الدفاعية يتم إطلاقها، ولكني لم أشعر بالقلق ابدًا أو الخوف في المملكة العربية السعودية، فهي كانت واحدة من أكثر البلاد التي وجدتها أمانًا في حياتي".

واستطرد قائلًا: "أحب المزاح كثيرًا، واللاعبين العرب أحبوني، واستطعت رفقة زميلي بيتروس ماتيوس أن نجعلهم يستمعون إلى الموسيقى البرازيلية ويرقصون ويقفزون، ومازلت على تواصل مع أصدقائي هناك".

رئيس النصر طلب من المدرب اللعب على طريقة "ألعاب الفيديو"!

اللاعب البرازيلي واصل حديثه قائلًا: "مازلت أتذكر عندما كنت أذهب إلى الصحراء وأتناول الطعام، حيث كانوا يشوون الخروف كاملًا، والجميع يأكل بيديه حافي القدمين، ولا يمكن استخدام اليد اليسرى، لقد كانت تجربة عظيمة، والطعام كان طعمه جيد جدًا ونظيف جدًا أيضًا".

بيريرا أضاف: "إنهم يحبون ألعاب الفيديو جدًا، وذات مرة طلبوا مني تسجيل مقطع فيديو أتمنى فيه التوفيق لرئيس النصر السابق وهو يلعب ألعاب الفيديو ضد أجويرو".

واختتم مايكون تصريحاته قائلًا: "أثناء تناول وجبة العشاء، قال رئيس النادي للمدرب، أريد أن يلعب الفريق بنفس الطريقة التي لعب بها في ألعاب الفيديو".

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