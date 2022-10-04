بيريرا بعد عتاب مشجع هلالي له: آسف لإحباطك!

ماتيوس بيريرا يتقبل نقد مشجع هلالي بصدر رحب

وجه أحد جمهور الهلال السعودي اللوم للبرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب وسط الفريق، لعدم رد الجميل للجمهور الذي يدعمه على مدار عام ونصف من مسيرته مع الزعيم، ليرد اللاعب بطريقة راقية.

البرازيلي رغم أنه أكثر لاعب خلق فرصًا لزملائه في الدوري السعودي بشكل عام في الموسم الماضي إلا أنه كان أكثر من تعرض لانتقادات واسعة من لاعبي الزعيم.

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Shahid Shahid

وتواصل الانتقادات مصاحبتها لبيريرا في الموسم الجاري، في ظل تقديمه أداءً متواضعًا، لا يليق بكونه الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة السعودية، وقتما تعاقد معه الهلال في صيف 2021 مقابل 15 مليون يورو.

ماذا حدث بين بيريرا والمشجع الهلالي؟

لاعب وسط الزعيم كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح أمس الثلاثاء: "استيقظت وذكّرت نفسي بأن الله معي".

وتحت هذه التغريدة وجه المشجع الهلالي رسالته للاعب، معاتبًا إياه على إحباط الجماهير بأدائه رغم دعمها له طوال الفترة الماضية.

وجاء رد بيريرا راقيًا فعلق: "آسف لإحباطك حبيبي!، سأواصل العمل كل يوم للوصول لأعلى مستوى".

يذكر أن بيريرا بشكل عام شارك مع الزعيم في 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 15 آخرين، لكنه لم يحرز أو يصنع أي هدف في الموسم الجاري بعد.

وحصد البرازيلي في الموسم الماضي مع الأزرق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

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