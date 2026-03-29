بيروتي: "ميسي أم توتي؟ فرانشيسكو هو الأسطورة"

ارتدى دييغو بيروتي قميص روما في الفترة من 2016 إلى 2020. وفي مقطع فيديو نُشر على القناة الرسمية لصفحة «World Legends Padel Tour» على إنستغرام، شارك اللاعب الأرجنتيني في لعبة كان عليه فيها الاختيار بين خيارين، وكان بعضهما يتعلق بالفريق الروماني.





بدأ اللاعب السابق باختيار بين ملعب أوليمبيكو وملعب بومبونيرا: "ملعب بومبونيرا فريد من نوعه، لكن قلبي وأفضل لحظاتي كانت في ملعب أوليمبيكو. لذا أختار ملعب أوليمبيكو". لكن بين بوينس آيرس وروما، يصبح الاختيار أكثر صعوبة بالنسبة لـ "إل مونيتو": "عائلتي كلها هناك، لكنني أعيش في روما منذ سنوات. قلبي منقسم إلى نصفين. كلاهما".









ثم اضطر بيروتي للاختيار بين رمزين للأرجنتين وإيطاليا: «بين الماتي والإسبريسو، أختار الأول. أما بين البيتزا والإمباناداس، فأقول البيتزا طوال حياتي». وأخيرًا السؤال الحاسم: «ليونيل ميسي أم فرانشيسكو توتي؟»، وهنا لم يكن لدى الأرجنتيني أي شك.





"ليو هو رقم 1 بلا منازع، الأفضل في العالم حتى اليوم. فرانشيسكو هو التاريخ، كان شرفاً لي أن أشاركه الملعب. قلبي منقسم هنا أيضاً، كلاهما".