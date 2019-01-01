بيرناس: نسعى لتحسين صورة الاتفاق بمواجهة النصر

الاتفاق لم يحقق أي انتصارات في آخر 5 مباريات له بالدوري

أكد سيرخيو بيرناس المدير الفني للاتفاق السعودي، أنه سيلعب أمام النصر بهدف تحسين صورة فريقه المهتزة بالفترة الماضية.

الاتفاق فشل في تحقيق الفوز بآخر 5 مباريات له بالدوري، حيث خسر من التعاون والفيصلي وأحد، وتعادل مع الفيحاء والحزم.

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بيرناس يتطلع لمواجهة النصر يوم الجمعة القادم، ويراها مناسبة جيدة للتعافي من الأزمة الحالية.

وقال الإسباني في تصريحات صحية:"سنلعب بهدف تحسين صورتنا، خاصة وأن المباراة خارج ملعبنا أمام خصم صعب".

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ومن جانبه قال عبد الله الصالح حارس الاتفاق:"المباراة ستكون مختلفة بطابع خاص واستعدادتنا جيدة جداً لها".

وفي هذا السياق، وضع المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس الخطة النهائية لمواجهة النصر في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بتدريب مغلق.

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وبدا المران بجملة من حركات الاحماء والتدريبات اللياقية المعتادة، ثم عدد من التطبيقات التكتيكية منها مناورة جادة على ثلثي الملعب.

ويختتم الاتفاق تحضيراته النهائية صباح غدا الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة النصر.

جدير بالذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع بجدول الدوري السعودي، وفي رصيده 28 نقطة فقط.