بيرنارديسكي يحذر يوفنتوس من مواهب أياكس

الدولي الإيطالي لا يرى أي مجال للتهاون أمام الفريق الهولندي الشاب

وجه فيديريكو بيرنارديسكي نجم يوفنتوس، رسالة تحذيرية لزملائه قبل مواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

أياكس يستضيف يوفنتوس غداً الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من الأبطال، طامحاً في استمرار انطلاقته المبهرة هذا الموسم بالبطولة.

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الفريق الهولندي أقصى ريال مدريد في دور الـ16، وهو ما دفع بيرنارديسكي لتحذير فريقه.

وقال الدولي الإيطالي:"أياكس يمتلك عدد كبير من المواهب الشابة، ويلعبون كرة قدم جيدة جداً".

وأضاف:"لديهم قدرات بدنية مميزة، لذلك علينا الحذر منهم والتركيز على نقاط القوة من أجل الفوز".

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وتابع:"لا يوجد أي مجال للتهاون في دوري أبطال أوروبا، يجب تقديم مباراتين على أعلى مستوى ذهاباً وإياباً".

يذكر أن أياكس صعد لربع النهائي بعد انتصار تاريخي على ريال، بينما تأهل يوفنتوس بعد العودة التاريخية ضد أتلتيكو مدريد بثلاثية كريستيانو رونالدو.