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دوري أبطال أوروبا

بيرنارديسكي يحذر يوفنتوس من مواهب أياكس

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Getty Images
الدولي الإيطالي لا يرى أي مجال للتهاون أمام الفريق الهولندي الشاب
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

وجه فيديريكو بيرنارديسكي نجم يوفنتوس، رسالة تحذيرية لزملائه قبل مواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

أياكس يستضيف يوفنتوس غداً الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من الأبطال، طامحاً في استمرار انطلاقته المبهرة هذا الموسم بالبطولة.

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الفريق الهولندي أقصى ريال مدريد في دور الـ16، وهو ما دفع بيرنارديسكي لتحذير فريقه.

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وقال الدولي الإيطالي:"أياكس يمتلك عدد كبير من المواهب الشابة، ويلعبون كرة قدم جيدة جداً".

وأضاف:"لديهم قدرات بدنية مميزة، لذلك علينا الحذر منهم والتركيز على نقاط القوة من أجل الفوز".

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وتابع:"لا يوجد أي مجال للتهاون في دوري أبطال أوروبا، يجب تقديم مباراتين على أعلى مستوى ذهاباً وإياباً".

يذكر أن أياكس صعد لربع النهائي بعد انتصار تاريخي على ريال، بينما تأهل يوفنتوس بعد العودة التاريخية ضد أتلتيكو مدريد بثلاثية كريستيانو رونالدو.

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