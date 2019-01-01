بيرنارديسكي: يوم ما سنحقق دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات بيرنارديسكي عقب الخروج من دوري الأبطال

أكد فريدريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أنّ فريقه قادر على حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام المقبلة.

أياكس أقصى البيانكونيري بالفوز في تورينو بهدفين لهدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات عقب المباراة: "استمرار أليجري مدربًا ليوفنتوس أمر جيد للغاية. أعتقد أنّ الرئيس أسس فريقًا قويًا بهدف الفوز بالتشامبيونزليج والتشكيل تحسن كثيرًا عن السنوات الماضية".

وتابع: "أعتقد أننا سنحقق دوري أبطال أوروبا إن لم يكن الموسم المقبل فربما الموسم التالي له. يوم ما سنجلب ذات الأذنين إلى تورينو".

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إليكم 🔻 pic.twitter.com/58cZkCOfys — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

وكان أليجري قد أشاد بالمستوى الذي ظهر به أياكس في المباراة مشيرًا إلى أنّه الطرف الأقوى ويستحق التأهل لنصف النهائي.

جدير بالذكر أنّ فريق السيدة العجوز لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 1996 ووصل إلى النهائي منذ حينها 5 مرات أخرها في 2017 ولكن خسر البطولة.