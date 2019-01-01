بيرنارديسكي: عقوبة رونالدو تبدو مجنونة

يرى أنه كان مجرد احتفال عادي أمام أتلتيكو مدريد

يعتقد فيديريكو بيرنارديسكي أنه من الجنون معاقبة زميله كريستيانو رونالدو، عقب احتفاله الشهير في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو قام بإشارة تبدو غير لائقة، عقب فوز فريقه على أتلتيكو مدريد 3/0 في إياب دور الـ16 من الأبطال.

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الاحتفال جاء رداً على حركة مماثلة قام بها دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، بعد انتصار فريقه 2/0 في مواجهة الذهاب.

الأرجنتيني لم يتعرض لأي عقاب، ومع ذلك يبدو رونالدو في ورطة قبل بداية دور الثمانية الشهر القادم.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أن الأمر لا يحتاج لعقوبة، سيكون من الجنون إيقافه، كان مجرد احتفال، أرى رونالدو في حالة هدوء تام وليس من طباعه إهانة الآخرين".

وأضاف:"لقد كتب قطعة جديدة من التاريخ مع يوفنتوس، نحن نضع كل شيء من أجل هذا الفريق".

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وعن علاقته بالمدرب ماسيميليانو أليجري:"سعيد جداً بثقته التي أظهرها بقدراتي هذا الموسم، مكاني المفضل؟ بمنتصف الملعب ولكني سأنفذ تعليمات المدرب".

وتابع:"حلمي الأكبر هو أن أصبح قائداً للفريق، وأيضاً تحقيق بعض النجاحات مع المنتخب الإيطالي".

يذكر أن صاحب الـ25 عاماً شارك في 29 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5.