بيرنارديسكي: سنحتفل بالدوري ونحاول تعويض الإخفاق الأوروبي العام المقبل

بيرنارديسكي يتحدث عن دوري أبطال أوروبا عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم يوفنتوس بيرنارديسكي عن تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي بعد حسمه للقب اليوم.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي اليوم عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وبفوز يوفنتوس على فيورنتينا، يكون قد حسم للتو لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليًا في سلسلة تتويجات بدأت منذ 2012.

وبهذا التتويج، وصل ماسيميليانو أليجري إلى لقب الدوري السادس له تاريخيًا والخامس على التوالي في قيادة يوفنتوس.

وعقب المباراة والتتويج رسميًا قال بيرنارديسكي إنه سعيد بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في هذا العام أيضًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كان حلمًا لي أن أقف على هذه المنصة وأحمل لقب الدوري الإيطالي، في كل مرة يتحقق هذا الحلم أتذكر كيف بدأ الأمر معي"

وتابع: "لقد كنت لاعبًا في صفوف فيورنتينا وأحترم هذا النادي كثيرًا وأعترف أنه أضاف لي الكثير، لا أستطيع أن أنكر ذلك بكل تأكيد"

وحول الإخفاق الأوروبي قال بيرنارديسكي: "علينا أن نحتفل بالدوري هذا العام، وفي العام المقبل سنقاتل على لقب دوري الأبطال"

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يذكر أن بيرنارديسكي كان قد انضم إلى صفوف يوفنتوس قادمًا من صفوف فيورنتينا ليزيد من العداوة بين الفريقين والتي كانت قد بدأت موسم 1982 ووصلت ذروتها مع انتقال روبيرتو باجيو من الفيولا إلى يوفنتوس.