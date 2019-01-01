بيرناردو: مانشستر سيتي يريد الألقاب وليس الانتقام من توتنهام

مواجهة جديدة السبت المقبل بين الفريقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، فريقه بالانتصار على توتنهام في اللقاء المقبل من أجل تحقيق لقب الدوري وليس الانتقام من خسارة دوري الأبطال.

وأقصى سبيرز بطل البريميرليج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة مساء الأربعاء 4-3 وسابق انتصاره بهدف نظيف ذهاباً، ليعبر بفارق الأهداف خارج الأرض.

وقال سيلفا للمراسلين: "سنلعب معهم بعد ثلاثة أيام من جديد في أرضنا، نحتاج النقاط الثلاث للفوز بالدوري، نحن نشعر بالحزن، ولكن يجب نسيان الأمر والتركيز في المتبقي من بطولات".

وأردف: "هذا ليس وقت الانتقام، هو وقت البقاء في المنافسة على البطولات الأخرى، سنحاول الفوز كما نفعل دائماً، وسنواجه فريقاً مميزاً، سيكون لقاء صعب".

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وختم البرتغالي: "نعرف أن ليفربول سيفوز غالباً في المتبقي له من لقاءات، لذا علينا فعل المثل أيضاً، هدفنا ثلاث نقاط بعد ثلاث نقاط حتى نحتفل باللقب نهاية المطاف".

ويستضيف سيتي توتنهام في افتتاح الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت المقبل.