بيرناردو سيلفا ينفي رغبته في الانتقال لبرشلونة

تألق البرتغالي لفت أنظار العديد من الأندية هذا الموسم

نفى الجناح البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، اهتمامه بالرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة.

بيرناردو جعل نفسه واحداً من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مستوياته المميزة مع سيتي.

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البرتغالي دخل ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في إنجلترا، والتي انتزعها الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

تألق سيلفا صاحبه العديد من التكهنات حول مستقبله، واهتمام برشلونة بالتعاقد معه بسوق الانتقالات القادم.

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وعلق اللاعب على تلك الأنباء:"لا أفكر في ذلك أبداً، قمت بتجديد عقدي مع مانشستر سيتي ولازال أمامي 3 أعوام".

وأضاف:"أشعر بسعادة كبيرة هنا ولا توجد لدي أي رغبة في الرحيل".

ولعب سيلفا دوراً هاما ً في تصدر سيتي لجدول البريميرليج حتى الآن، ونجح في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 12 بكل المسابقات.