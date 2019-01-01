بيرناردو سيلفا يشعل الصراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا على رادار صفوة أندية القارة العجوز قبل ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في خط المنافسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ضم لاعب مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة دون بالون فأن السيتزن مهدد بخسارة خدمات لاعبه البرتغالي في ميركاتو الصيف، وذلك بسبب اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي بضمه.

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وقد يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الاتحاد، وذلك بعد الإخفاق الأوروبي الجديد لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، الذي قد يرغب في تجديد دماء فريقه والاستغناء عن بعض لاعبي الفريق.

ويأتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان على رأس المهتمين بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، الذي يقدم مستوى جيد مع السيتزن هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من ربع النهائي، وذلك على يد توتنهام هوتسبر.