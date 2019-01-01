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مانشستر سيتي

بيرناردو سيلفا عن التتويج بالثلاثية: الفوز بها وخسارتها خيارين واردين

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Getty
بيرناردو سيلفا يتحدث عن فرصة مانشستر سيتي في التتويج بالثلاثية هذا الموسم ويرى أن كل شيء وارد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إن كل شيء وارد أن يحدث خلال هذا الموسم.

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وانضم بيرناردو سيلفا إلى معسكر المنتخب البرتغالي الذي سيلعب أول مباراتين في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول مانشستر سيتي، قال سليفا إن التحديات القادمة أمام الفريق فيما تبقى من الموسم تبدو صعبة، ولكن فريقه يستطيع تجاوزها.

وقال سيلفا: "الفوز بالدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا وارد، وخسارتهم أيضًا أمر وارد، والفوز بشيء منهما فقط وارد أيضًا"

وأضاف: "لا يمكن لنا توقع أي شيء بالنسبة لما يحدث في نهاية الموسم، ولكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نقاتل من أجل المنافسة على جميع الجبهات"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد توج بكأس كاراباو منذ حوالي ثلاثة أسابيع بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في نهائي البطولة.

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