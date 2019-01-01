بيرناردو سيلفا عن التتويج بالثلاثية: الفوز بها وخسارتها خيارين واردين

بيرناردو سيلفا يتحدث عن فرصة مانشستر سيتي في التتويج بالثلاثية هذا الموسم ويرى أن كل شيء وارد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إن كل شيء وارد أن يحدث خلال هذا الموسم.

وانضم بيرناردو سيلفا إلى معسكر المنتخب البرتغالي الذي سيلعب أول مباراتين في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول مانشستر سيتي، قال سليفا إن التحديات القادمة أمام الفريق فيما تبقى من الموسم تبدو صعبة، ولكن فريقه يستطيع تجاوزها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وقال سيلفا: "الفوز بالدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا وارد، وخسارتهم أيضًا أمر وارد، والفوز بشيء منهما فقط وارد أيضًا"

وأضاف: "لا يمكن لنا توقع أي شيء بالنسبة لما يحدث في نهاية الموسم، ولكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نقاتل من أجل المنافسة على جميع الجبهات"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد توج بكأس كاراباو منذ حوالي ثلاثة أسابيع بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في نهائي البطولة.