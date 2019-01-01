بيرناردو سيلفا: الضغط من بداية المباراة سر الفوز!

نجم السيتزن بيرناردو سيلفا يتحدث عن سبب فوز فريقه على فولهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن سعادته عقب فوز فريقه على مضيفه فولهام بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كرافين كوتاج في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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وقال سيلفا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل رائع، ضغطنا بشكل عالي وخلقنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاولنا الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن، والجميع الآن سعيد بالظفر بالنقاط الثلاث ويتطلع لخوض المباراة المقبلة".

كما أضاف اللاعب البرتغالي: "الضغط العالي على الخصم يجبرهم على ارتكاب الأخطاء، من المهم لنا استغلال أخطاء المنافسين، نحن الآن في الصدارة، الأمور بين أيدينا، أمامنا سبع مباريات لكي نتوج أبطالًا من جديد".

يشار إلى أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الموسم الماضي من البريميرليج.