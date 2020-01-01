بيرناردو سيلفا: أتمنى اللعب بجوار ميسي

هل نرى ميسي في مانشستر سيتي قريبًا؟

أكد بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أنّ هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، مُرحب به في ملعب "اتحاد" وأنّه سيكون سعيدًا باللعب بجواره كما فعل مع كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال.

التقارير الصحفية ربطت ميسي باللعب في مانشستر سيتي بعد أزماته الأخيرة في برشلونة.

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وقال سيلفا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "بالطبع أتمنى اللعب بجوار ميسي لأستطيع القول إنني لعبت بجوار ليونيل وكذلك كريستيانو رونالدو، ولكني أرى أنّ الأمر معقد للغاية. ولو وافق على القدوم لنا سيكون الأمر رائعًا".

وحول مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، صرّح: "بيب جوارديولا لعب من قبل عدد من المباريات في "سانتياجو برنابيو" سواء كلاعب أو مدرب وحقق العديد من النتائج الإيجابية. نحن نثق في قدرته على قيادة الفريق للفوز".

مانشستر سيتي تعرض لعقوبة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

وكان سيلفا قد تحدث في تصريح سابق عن إمكانية العودة لصفوف بنفيكا في المستقبل، إذ بدأ مسيرته هناك قبل الرحيل إلى موناكو ومنه إلى مانشستر سيتي.