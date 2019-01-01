بيرنات: أثق ببقاء نيمار ومبابي.. ولم نستحق الخروج أمام مانشستر يونايتد

الإسباني يعتبر تلك الأمور كأحداث متكررة في كرة القدم,,

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى خوان بيرنات ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي ثقته في بقاء نجوم الفريق مثل نيمار وكيليان مبابي في صفوفه.

وقال بيرنات لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:"باريس سان جيرمان لديه لاعبين مهمين للغاية ونجوم مثل نيمار ومبابي".

وأضاف:"أتمنى أن يبقوا معنا لأنهم من يصنعون الفارق".

وأوضح:"أثق أنهم سيستمرون معنا، باريس يملك مشروعاً طموحاً وسنواصله".

وتابع:"من المؤسف ما حدث أمام مانشستر يونايتد لأننا كنا نستحق ما هو أكثر، تلك الأشياء تحدث في كرة القدم ويجب أن نتعلم من أخطائنا".

يذكر أن يونايتد أقصى باريس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة ذهاباً في أولد ترافورد 2-0، حيث نجح الشياطين الحمر في الانتصار إياباً في قلب حديقة الأمراء 3-1.