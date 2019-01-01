بيرلو: يوفنتوس سيفقد الثقة بدون رونالدو

أندريا بيرلو نجم يوفنتوس المعتزل يؤكد أن الفريق سيفقد الثقة أمام نظيره أياكس لو غاب رونالدو عن الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أندريا بيرلو نجم يوفنتوس المعتزل أن فريقه سيعاني من غياب الثقة أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا لو غاب كريسيتانو رونالدو عن اللقاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو وأشاد خلالها بكل من ماسيمليانو أليجري وجينارو جاتوزو وبما يقدماه مع فريقيهما.

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وقال بيرلو: "عندما يتحدث جاتوزو دومًا ما يكون في حالة تركيز كبير من أجل القيام بعمله بأفضل شكل ممكن، وهو نفس الحال بالنسبة لأليجري".

وأضاف: "بالنسبة لأليجري لقد أثبت تمامًا ما إلى يستطع أن يقوم به، ويبدو أنه يقوم بعمل أفضل في كل عام، في الوقت الحالي هو واحد من أفضل المدربين".

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وأكمل عن رونالدو: "بدونه يوفنتوس سيفقد الثقة، لأنه دومًا لاعب حاسم ضد الفرق الكبيرة، لكن بكل تأكيد يمكنهم أن يحققوا الفوز أمام أياكس بدونه".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد قاد يوفنتوس قبل عدة أسابيع لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا عقب تسجيل هاتريك في شباك أتلتيكو مدريد.