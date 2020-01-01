بيرلو يعود ليوفنتوس من بوابة التدريب

أندريا بيرلو نجم يوفنتوس المعتزل يعود لصفوف يوفنتوس من على مقاعد التدريب.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم أندريا بيرلو سيعود لصفوف يوفنتوس قريبًا من أجل تدريب فريق تحت الـ 23 عامًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ستامبا" والتي أكدت أن عودة بيرلو ستكون بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

وكان بيرلو قد عاد في الأشهر الأخيرة لإيطاليا وأكمل دراسته الخاصة بالتدريب وحصل على الرخص اللازمة لمزاولة المهنة.

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ويجري بيرلو في الوقت الحالي مفاوضاته مع إدارة يوفنتوس أن يبدأ العمل بداية من الموسم الجديد مع الفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

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ولعب بيرلو لصالح يوفنتوس لمدة أربع سنوات في الفترة بين 2011 و2015 وحصل معهم على أربعة ألقاب دوري إيطالي كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم الإيطالي قد اختتم مسيرته الكروية عام 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة وجيزة له في صفوف نيويورك سيتي.

جدير بالذكر أن بيرلو كان قد لعب 164 مباراة رفقة فريق يوفنتوس وسجل 19 هدفًا وصنع 38 في كل البطولات التي شارك بها.