بيرلو: لوتارو أفضل من إيكاردي وبيونتيك يذكرني بإنزاجي

أندريا بيرلو نجم فريق يوفنتوس وإنتر المعتزل يشيد بلوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري ويؤكد أن بيونتيك نجم ميلان يذكره بإنزاجي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإيطالي أندريا بيرلو لاعب يوفنتوس وميلان المعتزل بالنجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الحالي وبما يقدمه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكد خلالها أن مارتينيز يتفوق على مواطنه ماورو إيكاردي.

وقال بيرلو: "إنتر سيبقى دومًا الأهم، وهؤلاء من لا يشاركون مع الفريق هم من يخسرون من قيمتهم، لوتارو يقدم مستويات رائعة، لا أعلم كيف سيعود إيكاردي الآن للفريق".

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وأضاف عن واندا نارا: "يجب أن تمر الأمور بهدوء، ممثل اللاعب يذهب لمكاتب النادي ويتناقشون في كل شيء بسرية، يجب أن تكون الأمور أكثر خصوصية بعيدًا عن الأخبار ومواقع التواصل".

وتحدث عن مستوى بيونتيك مع ميلان قائلًا: "هو لاعب شاب ويسجل بشكل مستمر، أحب طريقة بحثه عن المرمى دومًا مثل المجنون، ويذكرني بإنزاجي".

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جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية كانت قد شهدت غياب طويل لماورو إيكاردي عن الملاعب بعد مشاكل عديدة مع إدارة إنتر بشأن تجديد تعاقده.