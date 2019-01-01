بيرلو: تمنيت انضمام دي يونج ليوفنتوس

تعرف على تصريحات بيرلو بعد خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

أشاد أندريا بيرلو، أسطورة يوفنتوس وميلان، بمستوى فرينكي دي يونج مع أياكس الهولندي مؤكدًا أنّ البيانكونيري لم يلعب سوى نصف ساعة فقط.

أياكس أطاح بيوفنتوس من ربع نهائي التشامبيونزليج بعد الفوز 3-2 مجموع المباراتين.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "دي يونج لاعب رائع، لقد تابعته لأعوام وكنت أتمنى انضمامه إلى يوفنتوس لكن برشلونة كان الأقرب".

وتابع: "يوفنتوس لعب بصورة جيدة في أول نصف ساعة وأجبرنا أياكس على لعب الكرات الطولية وعدم تقديم كرته المعتادة".

أشبال أياكس أطاحوا بحامل اللقب والمرشح الأقوى للبطولة 👏

يا له من فريق 💪



( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/hzGJlt4Du0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

لاعب ميلان وإنتر ويوفنتوس السابق أشار إلى أنّ البيانكونيري تراجع كثيرًا بعد التعادل وظهر الفريق وكأنّه مرهق وبالأخص من جانب ميراليم بيانيتش وفريدريكو بيرنارديسكي.

واختتم: "غياب ماريو ماندزوكيتش عن المباراة كان له تأثير كبير على النتيجة النهائية كما أنّ باولو ديبالا يستطيع تقديم ما هو أفضل من ذلك".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع دي يونج من أياكس مقابل 75 مليون يورو.