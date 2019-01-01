بيرلو: إيكاردي يضيع الوقت والديربي خارج التوقعات

من يحسم ديربي ميلانو؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أدلى النجم السابق أندريا بيرلو برأيه في مواجهة ديربي ميلانو بين فريقيه السابقين، كما تحدث عن الأزمة الدائرة بين إنتر ومهاجمه ماورو إيكاردي.

ويلتقي ميلان وإنتر مساء اليوم، الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي في مباراة يتواصل فيها غياب إيكاردي منذ أزمة سحب الشارة.

وقال بيرلو مع "توتوسبورت": "غياب إيكاردي عن الديربي مؤسف، إنتر يحتاج أهدافه، ولكن اللاعب يخسر الكثير من الوقت، ولكنه يقول إنه مصاب".

كاكا: ميلان سيفوز في الديربي وأريد رؤية زيدان دون رونالدو

⚫️🔴🔫

⚫️🔵🙅‍♂️



أي الاحتفالين سيكون حاضرًا في ديربي الليلة؟ 👀 pic.twitter.com/qMOCZlHCBr — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

ماذا قال جاتوزو عن أزمة إيكاردي مع الإنتر؟

وأكمل: "الديربي خارج عن التوقعات، لا يوجد مرشح، ميلان هو الأفضل الفترة الأخيرة وإنتر مهتز بعد وداع الدوري الأوروبي".

وختم: "جاتوزو يقدم عملاً رائعاً منذ الموسم الماضي، يعجبني بيونتك وسوسو وبرأيي الأخير بإمكانه حسم الديربي".

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الثالث، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المرتبة الرابعة بالدوري الإيطالي.