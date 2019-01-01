بيرلسكوني لجازيديس: تحدث عن إفلاس ميلان في المرحاض!

رئيس النادي السابق يسخر من تصريحات المدير التنفيذي

بعث رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو بيرلسكوني رسالة ساخرة للمدير التنفيذي لميلان إيفان جازيديس، ردًا على تصريحات الأخير، التي أشار خلالها بأن مجموعة "إليوت" تستحق المزيد من الثناء، من باب أنها أنقذت الروسونيري من جحيم الإفلاس والهبوط لدوري القسم الرابع.

وقال رئيس النادي التاريخي لشبكة " "TeleLombardiaالإيطالية "هذه الجملة يقولها شخص ما يريد الذهاب إلى المرحاض ويغلق الباب أولاً".

وعن الطريقة أو الكيفية التي يُمكن أن يعود بها ميلان عملاقًا مرة أخرى، قال "الأمر بسيط، لكن في الوقت ذاته يصعب تحقيقه، وذلك بإعادتي مرة أخرى لرئاسة النادي".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وبخصوص مشروع الملعب المشترك مع جار المدينة إنتر، قال "هذه مشاريع جميلة، وأنا متأكد من أنه سيكون حديثًا وجميلاً، ونحن متعلقون بسان سيرو لأننا حققنا عليه كل شيء، المشاهد كان يحظى برؤية جيدة، وآمل أن يتم إيجاد حل لمنع هدم الملعب القديم".

تجدر الإشارة إلى أن أوضاع ميلان لا تسير على ما يرام منذ بداية الموسم، بسبب تراجع الأداء والنتائج، ما أجبر الإدارة على إقالة المدرب ماركو جيامباولو وتعيين ستيفانو بيولي، الذي سيقود الفريق للمرة الأولى أمام ليتشي بعد عودة اللاعبين من العطلة الدولية.