بيرلسكوني: كنت لأضم إيكاردي فورًا

سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والمالك السابق لنادي ميلان يؤكد أنه كان ليضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر فورًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق المالك السابق لنادي ميلان أنه كان ليضم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر على الفور لو أتيحت له الفرصة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلسكوني وأكد خلالها على قدرات إيكاردي الكبيرة تهديفيًا في النصف الهجومي من الملعب.

ووجه السؤال علنًا لبيرلسكوني إذا ما كان سيحب أن ينضم اللاعب لصفوف فريقه لو استطاع فرد فورًا: "كنت لأضمه لصفوف فريقي".

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ويعاني النجم الأرجنتيني بشكل كبير مع إنتر في الوقت الحالي حيث فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة النادي بشأن عقد جديد يوقع عليه مع النيراتزوري.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" على تصريحات بيرلسكوني وكتبت عن الموقف: "بيرلسكوني لن يهتم بكل الوشوم على جسد إيكاردي، ولن يهاب زوجته واندا نارا".

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن اللاعب الأرجنتيني قد وقع بالفعل لنادي آخر وسينضم له بحلول الصيف المقبل.