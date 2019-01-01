بيركامب يعاود استئناف مشواره التدريبي بعد أياكس

النجم الهولندي هل يكون مدرباً مميزاً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي ألمير يونايتد الهولندي، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، أن النجم السابق دينيس بيركامب سيعود لعالم التدريب عبر بوابته في الأيام المقبلة.

وكان آخر منصب لبيراكمب هو العمل مع أياكس في الجهاز الفني لفرانك دي بور ككشاف للمواهب ومساعداً على تطويرها وتصعيدها للفريق الأول، وأُقيل في 2017.

أخبار سارة| حصول خضيرة على التصريح الطبي للعودة

✨هل يمكنك تخمين من هو هذا اللاعب 🤔 pic.twitter.com/VQUxmQJS0M — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

تصفيات يورو 2020| ديباي يقود هولندا لضرب بيلاروسيا بالأربعة

وأعلن ألمير يونايتد أن بيركامب سيتولى منصباً شبيها لما كان يتقلده في أياكس بالعمل مع قطاع الشباب وتصعيدها لصفوف الفريق الأول.

وأفادت "إي دي" الهولندية أن نجم أرسنال وأياكس السابق سيتمكن من العمل مع نجله ميتشيل الذي يتواجد ضمن صفوف ألمير.

ويحتل فريق ألمير يونايتد المرتبة الخامسة عشر في ترتيب دوري الدرجة الثانية الهولندية خلال الموسم الجاري، وأعلن النادي أن بيراكمب سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري.