بيرسبوليس مكذبًا لويس كاسترو: ليس الازدحام .. إلغاء تدريب النصر كان لهذا السبب

النصر يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا من إيران

وصف ألريزا أشوف المسؤول الإعلامي لنادي بيرسبوليس الإيراني يوم أمس الذي شهد وصول بعثة النصر وعلى رأسها نجمه كريستيانو رونالدو إلى طهران بالتاريخي، لكنه كذب في الوقت نفسه المدرب لويس كاسترو بشأن السبب الحقيقي خلف إلغاء تدريب الفريق السعودي على ملعب آزادي.

وصول رونالدو للعاصمة الإيرانية أثار جنون الإيرانيين الذين احتشدوا في كل مكان انتظارًا لرؤية النجم البرتغالي، وقد تداول مغردون عبر منصة إكس مقاطع فيديو أظهرت الشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب في الدولة الآسيوية.

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أشوف قال عن ذلك الاستقبال لصحيفة الرياضية السعودية "كريستيانو رونالدو تسبب في يوم تاريخي وكان يوما رائعا حقا باستقبال النصر واللاعب الأسطورة، بحكم شعبيته الجارفة في إيران، فالجماهير كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ مدة طويلة من أجل رؤيته على الطبيعة".

كاسترو، المدير الفني للنصر، كان قد ألغى تدريب الفريق على ملعب اللقاء واكتفى بإقامته في فندق الإقامة، وقد علل ذلك بالازدحام الشديد من جانب الجماهير الإيرانية، لكن السؤول الإعلامي نفى ذلك الأمر تمامًا وأشار إلى أن السبب الحقيقي خلف هذا القرار مختلف تمامًا.

إذ قال "هذا السؤال لابد أن يتم طرحه على مسؤولي النصر لأن مدرب الفريق أكد بأن التدريب لم يتم على الملعب الرئيسي للمباراة بسبب الإرهاق وليس بسبب الازدحام كما ردد البعض".

يُشار إلى أن المواجهات السعودية الإيرانية على الصعيد القاري عادت لنظام الذهاب والإياب بعد سنوات من اللعب على ملاعب محايدة بسبب الأزمة السياسية بين الدولتين، ولكن الاتحاد الآسيوي أعلن مؤخرًا نهاية تلك الحقبة بعد اتفاق الاتحادين السعودي والإيراني على ذلك عقب انتهاء الخلاف بين البلدين.