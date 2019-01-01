بيرباتوف يساوي بين بوسكيتس وميسي

في جانب معين من اللعبة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قارن البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق بين ليونيل ميسي نجم برشلونة وزميله سيرجيو بوسكيتس من حيث فهم اللعبة.

وقال برباتوف في تصريحاته لموقع يونايتد الرسمي:"أحاول أن أكون هادئاً وأحياناً يعمل هذا الأمر، بينما لا يعمل في أحيان أخرى. بلغة كرة القدم، هذا الأمر هو البقاء هادئاً خصوصاً مع الكرة، وهو هام للغاية بالنسبة لي".

وأضاف:"أحب سيرجيو بوسكيتس كثال، هو هذا الشخص الذي يقرأ اللعبة أفضل من أي شخص آخر، دائماً ما يسبق الخصم بـ3 خطوات، بل يسبق أغلب زملائه".

وأوضح:"هذا لا يشمل ميسي على الأغلب، ولكنه على نفس الدرجة معه في هذا الجانب. بوسكيتس طويل ونحيف مثلي، ليس الأسرع، ولكنه دائماً في المكان الصحيح، هذا هو الأسلوب الذي أحبه".

وتابع:"إنه هادئ على الدوام، سمعت أنهم يطلقون عليه (الأخطبوط) في برشلونة. إنه لا يصدق، من الممتع مشاهدته".

ويصطدم الكبيران في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يقام الذهاب على ملعب أولد ترافورد في العاشر من ابريل المقبل، على أن يستضيف كامب نو الإياب في السادس عشر من الشهر ذاته.