بيرباتوف يرى أن عودة جاريث بيل إلى إنجلترا هي الحل

بيرباتوف يفضل انفصال جاريث بيل عن ريال مدريد، ويرى أن الحل الأمثل أن يعود النجم الويلزي إلى البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد نجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق ديميتار بيرباتوف أن جاريث بيل يحتاج إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من أجل استعادة نفسه.

وكان جاريث بيل قد أصبح محل انتقادات في الفترة الأخيرة في ريال مدريد، خاصة بعد أدائه هذا الموسم، إذ كان من المنتظر منه تعويض رحيل رونالدو.

وبهذا الشأن، قال ديميتار بيرباتوف أن الحل في هذا الوقت هو انفصال جاريث بيل عن ريال مدريد والعودة إلى البريميرليج من جديد.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وقال بيرباتوف: "أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل بالنسبة للطرفين، نظرًا لأن كل منهما يحتاج إلى التغيير بعد 6 سنوات لم ترقَ لمستوى التوقعات"

وأضاف: "جاريث بيل لم ينجح في التكيف على أجواء أسبانيا، وفي نفس الوقت لقد تألق بشكل لافت مع توتنهام، ربما يكون الحل في العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي التي يعرفها جيدًا"

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يذكر أن جاريث بيل كان قد ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رحيل رونالدو غير من تفاصيل الأمور.