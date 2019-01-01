بيرباتوف عن بوجبا: لقد أدهشني منذ يومه الأول

بيرباتوف يتحدث عن ما ظهر على بوجبا في تدربيه الأول مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البلغاري السابق لمانشستر يونايتد ديميتار بيرباتوف عن النجم الفرنسي بول بوجبا، حيث أكد أنه أثار انتباهه من التدريب الأول لهما معًا.

وتدرب بوجبا رفقة بيرباتوف حين كان الأول لاعبًا صاعدًا لمانشستر يونايتد في فترة ارتداء بيرباتوف لقميص الشياطين الحمر والتي انتهت في 2012.

ويعترف بيرباتوف أنه لاحظ في بوجبا قوته الجسمانية وقدرته الفائقة على افتكاك الكرة والتحكم بها منذ أول حصة تدريبية جمعتهما سويًا.

وقال بيرباتوف: "لقد كان بوجبا قوي جسديًا، في أول تدريب جمعنا استطاع اعتراض الكرة مني أكثر من مرة، اللعب ضده في التدريبات أثارني كثيرًا"

وأضاف: "أتذكر حين تم تصعيد بول للفريق الأول واستدعاءه من أجل التدرب معنا، كان يبدو عليه الثقة والاستمتاع بكونه لاعبًا في مانشستر يونايتد بدون ضغوط زائدة"

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(📸: @acmilan) pic.twitter.com/jxKE3hXnG2

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وتابع: "كنت أعرف أنني يجب علي التعامل مع هذا اللاعب بجدية رغم صغر سنه وحداثته باللعب في الفريق الأول والمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز"

وغادر بوجبا مانشستر يونايتد في العام 2012 متجهًا إلى يوفنتوس، بعدما رفض الدور الهامشي الذي كان سيضعه فيه السير أليكس فيرجسون.

وحول رحلة بوجبا قال بيرباتوف: "توقعت أن يبقى بوجبا معنا لفترة أطول، أن يقضي جزءًا كبيرًا من مسيرته في مانشستر يونايتد، ولكنني تفاجئت برحيله إلى يوفنتوس"

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يذكر أن بول بوجبا كان قد عاد إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى في العام 2016، وذلك في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم حينها مقابل 105 مليون يورو.