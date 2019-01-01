بيراميدز يوضح حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك نهاية الموسم

أنباء كثيرة عن انتقال السعيد للزمالك الموسم القادم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، حقيقة ما تردد مؤخرًا باقتراب انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك في الموسم المقبل.

وكان السعيد قد وقع للزمالك الموسم الماضي، قبل أن يجدد للأهلي بمباركة تركي آل الشيخ، رئيس الأهلي الشرفي يومها، قبل أن تقع بعض الأزمات مع رئيس الأهلي.

وأكد عفيفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بشأن ما تردد مؤخرًا في أكثر من مناسبة عن إمكانية انتقال قائد بيراميدز عبدالله السعيد للزمالك نهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق".

وأضاف: "بيراميدز ينفي وجود أي نية للتفريط في أي من ركائز الفريق الأساسية نهاية الموسم"، مشيرًا بتمسك النادي بالسعيد وعدم رحيله للزمالك.

وتابع عفيفي: "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتلطع لاعتلاء منصات التتويج، ويهيب نادي بيراميدز بكل السادة الصحفيين تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص النادي".

ويعد السعيد من أبرز اللاعبين داخل مصر في مركز صناعة اللعب والذي لم يعوضه أحد حتى الأن في صفوف الأهلي الذي غضب على اللاعب وعرضه للبيع الموسم الماضي.